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10:12, 24 апреля 2024Интернет и СМИ

Петросяна попытались обмануть мошенники

Юморист Петросян сообщил, что ему под видом оператора связи позвонили мошенники

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Артист эстрады, юморист Евгений Петросян сообщил, что ему под видом оператора мобильной связи позвонили мошенники. О попытке обмана злоумышленниками он рассказал в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Вот недавно мне позвонил какой-то оператор связи и сообщил, что у меня заканчивается абонентский договор. А я-то знаю, что он не заканчивается, и тут надо быть поосторожнее», — отметил Петросян.

Мошенники попросили артиста назвать пришедший ему на телефон код, однако Петросян не стал этого делать. Он также отказался раскрывать злоумышленникам свой пароль от «Госуслуг».

Юморист призвал свою аудиторию быть бдительными. «Особенно это касается пожилых людей, которые доверчиво выслушивают все эти разговоры», — добавил Петросян.

Ранее эксперты группы компаний (ГК) «Солар» предупредили россиян о новом способе мошенников красть личные данные. Специалисты рассказали, что злоумышленники размещают в интернете объявления о продаже брони в ЗАГСе на красивую свадебную дату.

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      Маргарита Щигарева
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