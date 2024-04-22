Россиян предупредили о новом способе кражи личных данных в интернете

Эксперты ГК «Солар» предупредили о мошенниках, продающих бронь в ЗАГСах

Мошенники могут продавать поддельные брони в ЗАГСах на красивые даты для свадьбы. О новом способе обмана в интернете предупредили эксперты группы компаний (ГК) «Солар», передает РИА Новости.

По словам специалистов, в сети сегодня можно встретить объявления, в которых парам предлагается купить бронь в ЗАГСе на красивую свадебную дату. Отмечается, что официально в России передавать бронирование нельзя, поэтому эту услугу могут оказывать как просто предприимчивые граждане, так и мошенники.

Эксперты предупредили, что злоумышленники могут прислать жертве ссылку на фишинговый сайт, который похож на официальный, а также запросить код из СМС-сообщения для того, чтобы якобы переоформить дату бракосочетания. В результате они могут украсть личные данные пользователя.

Чтобы не стать жертвой мошенников, в ГК «Солар» посоветовали с осторожностью относиться к просьбе ввести личную информацию в сети, а также никому не передавать коды из СМС-сообщений.

Ранее сообщалось о том, что мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов россиян в мессенджере Telegram. Как рассказали в компании F.A.C.C.T., злоумышленники начали отправлять пользователям сообщения от имени службы поддержки сервиса.