Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:46, 22 апреля 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новом способе кражи личных данных в интернете

Эксперты ГК «Солар» предупредили о мошенниках, продающих бронь в ЗАГСах

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Мошенники могут продавать поддельные брони в ЗАГСах на красивые даты для свадьбы. О новом способе обмана в интернете предупредили эксперты группы компаний (ГК) «Солар», передает РИА Новости.

По словам специалистов, в сети сегодня можно встретить объявления, в которых парам предлагается купить бронь в ЗАГСе на красивую свадебную дату. Отмечается, что официально в России передавать бронирование нельзя, поэтому эту услугу могут оказывать как просто предприимчивые граждане, так и мошенники.

Эксперты предупредили, что злоумышленники могут прислать жертве ссылку на фишинговый сайт, который похож на официальный, а также запросить код из СМС-сообщения для того, чтобы якобы переоформить дату бракосочетания. В результате они могут украсть личные данные пользователя.

Чтобы не стать жертвой мошенников, в ГК «Солар» посоветовали с осторожностью относиться к просьбе ввести личную информацию в сети, а также никому не передавать коды из СМС-сообщений.

Ранее сообщалось о том, что мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов россиян в мессенджере Telegram. Как рассказали в компании F.A.C.C.T., злоумышленники начали отправлять пользователям сообщения от имени службы поддержки сервиса.

Что думаешь? Оцени!
      Евгения Наумова
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине исчез предполагаемый координатор подрыва «Северных потоков». Бывшего полковника ВСУ могли похитить

      Эминем отпраздновал 16 лет без употребления наркотиков и алкоголя

      Российская фигуристка рассказала о боязни знакомств на улице

      Суд арестовал дядю Аббасова по делу о расправе над москвичом из-за парковки

      Зеленский допустил переговоры с Россией

      В США допустили применение Вашингтоном ядерного оружия на Украине

      Венгрия выступила против поставок оружия Украине

      В Винницкой области Украины арестовали расстрелявшего полицейских военного

      Стало известно о новом взрыве в Харькове

      МИД Венгрии предупредил о подготовке ЕС к мировой войне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше