Пилоты российского пассажирского самолета увидели неопознанный предмет в небе
Пилоты российского самолета с пассажирами на борту увидели неопознанный предмет в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.
Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Москвы в Казань Airbus во вторник, 23 апреля. Во время полета экипаж доложил «о наблюдении объекта светло-прозрачного цвета».
По данным источника, об этом были оповещены органы противовоздушной обороны. Несмотря на произошедшее, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса.
Отмечается, что лайнер благополучно приземлился в аэропорту Казани. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Ранее сообщалось, что у летевшей в Санкт-Петербург беременной россиянки началось сильное кровотечение в самолете. Инцидент случился на борту направлявшегося из Иркутска в Северную столицу Boeing-737-800 авиакомпании «Сибирь» в среду, 24 апреля. Командир воздушного судна принял решение следовать на запасной аэродром.