Пилоты российского пассажирского самолета увидели неопознанный предмет в небе

Пилоты летевшего в Казань самолета увидели неопознанный прозрачный объект в небе

Пилоты российского самолета с пассажирами на борту увидели неопознанный предмет в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Москвы в Казань Airbus во вторник, 23 апреля. Во время полета экипаж доложил «о наблюдении объекта светло-прозрачного цвета».

По данным источника, об этом были оповещены органы противовоздушной обороны. Несмотря на произошедшее, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса.

Отмечается, что лайнер благополучно приземлился в аэропорту Казани. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее сообщалось, что у летевшей в Санкт-Петербург беременной россиянки началось сильное кровотечение в самолете. Инцидент случился на борту направлявшегося из Иркутска в Северную столицу Boeing-737-800 авиакомпании «Сибирь» в среду, 24 апреля. Командир воздушного судна принял решение следовать на запасной аэродром.