У беременной россиянки началось сильное кровотечение в самолете

У летевшей в Петербург беременной россиянки началось сильное кровотечение

У летевшей в Санкт-Петербург беременной россиянки началось сильное кровотечение в самолете. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту направлявшегося из Иркутска в северную столицу Boeing-737–800 авиакомпании «Сибирь» в среду, 24 апреля. Командир воздушного судна принял решение следовать на запасной аэродром.

В результате лайнер экстренно приземлился в аэропорту Братска. Посада прошла благополучно. О состоянии больной не сообщается.

У самолета российской компании «ИрАэро» лопнули два колеса шасси при посадке в Якутии. Инцидент случился с летевшим из Якутска в Олекминск Ан-24 во вторник вечером, 23 апреля. В этот момент на борту лайнера находились 25 пассажиров.