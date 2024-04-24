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12:38, 24 апреля 2024Путешествия

У самолета с россиянами на борту лопнули два колеса шасси при посадке

У самолета «ИрАэро» лопнули два колеса шасси при посадке в Якутии

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

У самолета российской компании «ИрАэро» лопнули два колеса шасси при посадке в Якутии. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Якутска в Олекминск Ан-24 во вторник вечером, 23 апреля. В этот момент на борту лайнера находились 25 пассажиров.

«К счастью, в результате инцидента никто из людей не пострадал, пилоты смогли благополучно остановить самолет», — говорится в сообщении.

По данным источника, местная транспортная прокуратура уже организовала проверку случившегося.

Ранее в самолет российской авиакомпании Utair ударила молния. Инцидент случился с летевшим из Сургута в Омск пассажирским ATR 72 в воскресенье, 21 апреля.

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      Фариза Бацазова
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