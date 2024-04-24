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13:34, 24 апреля 2024Силовые структуры

Подозреваемый в расправе над молодой россиянкой задержан

В Перми задержали подозреваемого в убийстве пропавшей после сбора червей девушки

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Перми задержали подозреваемого в расправе над пропавшей после сбора червей 21-летней местной жительницей. Об этом «Комсомольской правде» рассказал муж девушки.

Мужчина заявил, что подозреваемого задержали вечером 23 апреля у железнодорожного вокзала. По его словам, фигурант хотел скрыться от следствия. Во время допроса задержанный дал признательные показания, однако мотив преступления раскрыть не смог, так как в момент его совершения был пьян. «Насколько я знаю, ему нет 18 лет», — заявил муж девушки.

20 апреля жительница поселка Яйва вместе с полуторогодовалой дочкой пришла в гости к родителям. Там отец попросил ее накопать червей для рыбалки. Девушка взяла стеклянную банку и пошла за червяками, оставив ребенка со своей мамой. После этого родственники не видели пострадавшую. Через какое-то время ее нашли в лесу без одежды и со следами удушья.

Ранее в Алтайском крае 49-летнего мужчину обвинили в расправе над матерью.

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