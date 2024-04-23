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08:05, 23 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с матерью после ссоры из-за алкоголя

На Алтае мужчина убил мать после ссоры из-за алкоголя

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Алтайском крае 49-летнего мужчину обвинили в расправе над матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 18 апреля в селе Солонешенского района мужчина выпил и пошел в дом к матери. Там они поссорились из-за злоупотребления обвиняемым алкоголем. Тогда он схватил нож и вонзил в сердце родственницы. После этого он избавился от орудия и вернулся к знакомым.

Россиянина задержали. Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге 45-летняя женщина расправилась с 49-летним сожителем.

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      Екатерина Кашурникова
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