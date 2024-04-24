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17:51, 24 апреля 2024Моя страна

Поединок двух рысят в российском регионе попал на видео

Поединок двух рысят в Амурской области попал на видео

В фотоловушку Хинганского заповедника в Амурской области попал поединок двух рысят. Соответствующий пост в Telegram-канале российского центра «Амурский тигр».

На размещенных кадрах запечатлено семейство рысей. Так, в начале видео взрослое животное решило проявить заботу по отношению к своему детенышу, вылизав его. Через несколько секунд он заметил брата или сестру и пустился в погоню. Детеныши стали прыгать и кусать друг друга.

«Мать еще какое-то время проводит перед фотоловушкой, после чего уходит. Рысята, оставшись наедине друг с другом, могут больше не проявлять заботу. Начинается "дружеский поединок"», — рассказали сотрудники центра, расположенного в российском регионе.

Ранее сообщалось, что на границе Тульской и Калужской областей в Суворовском районе фотоловушка зафиксировала редкого медведя. На размещенных кадрах было запечатлено дикое животное, которому предположительно более трех лет. При этом представители Минприроды отметили, что занесенного в Красную книгу бурого медведя заметили в данной местности во второй раз.

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      Мария Винар
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