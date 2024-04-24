Посол России обвинил США в балансировании на грани столкновения ядерных держав

Посол Антонов обвинил США в балансировании на грани столкновения ядерных держав

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил США в балансировании на грани столкновения ядерных держав.

По его словам, принятые решения о новой помощи Украине и конфискации российских активов свидетельствуют о радикализации сознания правящих американских кругов и наносят тяжелейший удар по перспективам возобновления отношений с Москвой в будущем.

«США занимаются эквилибристикой на горящей земле. С бравадой дуэлянта смертельно балансируют на грани прямого столкновения ядерных держав», — подчеркнул посол.

Антонов добавил, что Соединенным Штатам не удастся удержать желаемый миропорядок, они готовы броситься в пропасть, увлекая туда других.

Дипломат также заявил, что Вашингтон сделал выбор в пользу войны и встал на сторону зла. Решением о выделении военной помощи Украине местные политики фактически ставят крест на судьбе целого государства, считает посол.