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01:20, 25 апреля 2024Мир

Посол России обвинил США в балансировании на грани столкновения ядерных держав

Посол Антонов обвинил США в балансировании на грани столкновения ядерных держав

Фото: Globallookpress.com

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил США в балансировании на грани столкновения ядерных держав.

По его словам, принятые решения о новой помощи Украине и конфискации российских активов свидетельствуют о радикализации сознания правящих американских кругов и наносят тяжелейший удар по перспективам возобновления отношений с Москвой в будущем.

«США занимаются эквилибристикой на горящей земле. С бравадой дуэлянта смертельно балансируют на грани прямого столкновения ядерных держав», — подчеркнул посол.

Антонов добавил, что Соединенным Штатам не удастся удержать желаемый миропорядок, они готовы броситься в пропасть, увлекая туда других.

Дипломат также заявил, что Вашингтон сделал выбор в пользу войны и встал на сторону зла. Решением о выделении военной помощи Украине местные политики фактически ставят крест на судьбе целого государства, считает посол.

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      Марина Совина
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