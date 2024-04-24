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22:07, 24 апреля 2024Силовые структуры

Правозащитник рассказал о моральном состоянии арестованного замминистра обороны

ОНК: моральное состояние арестованного замминистра обороны Иванова стабильное

Фото: Globallookpress.com

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Дамир Енаев рассказал о моральном состоянии арестованного заместителя министра обороны Тимура Иванова. Его слова приводит РИА Новости.

Правозащитник отметил, что замминистра в СИЗО уже посетил врач, он выяснил, что хроническими заболеваниями Иванов не страдает, на завтра запланирована сдача анализов и встреча с психологом.

«Свое моральное состояние оценивает как стабильное, держится», — добавил Енаев.

Тимур Иванов был задержан сотрудниками правоохранительных органов вечером 23 апреля на рабочем месте. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ, чиновник помещен в СИЗО.

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      Марина Совина
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