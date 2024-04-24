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09:14, 24 апреля 2024Россия

При столкновении автобуса с фурой на российской трассе пострадали 13 человек

В Рязанской области в ДТП с автобусом и фурой пострадали 13 человек

Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Globallookpress.com

В Рязанской области на трассе Р-22 «Каспий» столкнулись пассажирский автобус и фура. Пострадали 13 человек, сообщило управление МВД по российскому региону в Telegram-канале.

Врачи не смогли спасти водителя автобуса. Травмы получили 12 пассажиров автобуса и водитель фуры, среди них нет несовершеннолетних. Известно, что рейсовый автобус следовал по маршруту АстраханьМосква.

Фото: Telegram-канал «Рязанская полиция»

Из-за аварии, которая произошла на федеральной трассе рано утром, затруднено движение в обе стороны. Обстоятельства ДТП выясняются. Пока не уточняется, почему столкнулись автобус и грузовое авто.

Ранее десять человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в подмосковном Щелково. Авария, предварительно, произошла из-за несоблюдения одним из водителей дистанции.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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