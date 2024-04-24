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10:31, 24 апреля 2024Россия

Проводившего панихиду по Навальному священника запретили в служении

Проводившего панихиду по Навальному священника Сафронова запретили в служении

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Русская православная церковь запретила в священнослужении на три года клирика храма Покрова Пресвятой Богородицы в Москве Димитрия Сафронова, который проводил панихиду по Алексею Навальному (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Соответствующий документ подписал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его опубликовали на сайте московской епархии РПЦ.

По указу, Сафронова лишили права носить рясу и крест, кроме того, направили на этот срок в храм преподобного Пимена Великого в качестве псаломщика. «По окончании срока несения епитимьи, по отзывам с места несения послушаний, будет принято решение о возможности его дальнейшего священнослужения», — отмечалось в документе.

Причины подобного решения не раскрывались.

Священнослужитель провел панихиду на могиле Навального на 40 дней после его гибели.

Сафронов родился в 1974 году в Москве, он окончил Московскую духовную семинарию. В декабре 2006 года он получил сан диакона и стал служить в храме Покрова Пресвятой Богородицы.

Ранее сообщалось, что в РПЦ заявили о нехватке 1,3 тысячи священников в зоне специальной военной операции на Украине.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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