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02:04, 22 апреля 2024Россия

В РПЦ заявили о нехватке 1,3 тысячи священников в зоне спецоперации

Митрополит Кирилл: в зоне СВО не хватает 1,3 тысячи священников
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Киселев / Коммерсантъ

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) не хватает 1,3 тысячи священников, заявил председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, митрополит Кирилл в эфире телеканала «Россия 24».

Он сказал, что в Вооруженных силах России служат 309 штатных военных священников, но такого количества «крайне мало». Митрополит подчеркнул, что для увеличения количества пасторского состава потребуются «определенные реформы». «У РПЦ тесный контакт с министерством обороны, поэтому вопрос, думаю, решится в ближайшее время», – заключил председатель синодального отдела.

По его словам, в зоне спецоперации погибли шесть священнослужителей, еще восемь получили ранения. «Наша задача – помочь их семьям, оказать материальную и духовную помощь», — заявил митрополит.

В январе председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда уже отмечал недостаток священников в зоне конфликта. Он подчеркивал, что Синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами «работает над увеличением числа военных священников и окончательному урегулированию их статуса, социальных гарантий».

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      Сергей Грехов
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