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20:54, 24 апреля 2024Россия

Пытавшегося сделать МРТ ребенку пьяного российского медика наказали

На Урале уволили медика, который пьяным пытался сделать МРТ ребенку

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Пьяного медика, который в пьяном состоянии пытался сделать МРТ ребенку, уволили из больницы в Свердловской области. О наказании сообщает Telegram-канал «Shot проверка».

Известно, что мужчина работал на должности рентгенлаборанта. В 2019 году он окончил свердловский медколледж и проработал в больнице больше четырех лет.

Об инциденте в Каменске-Уральском Свердловской области стало известно ранее 25 апреля. Родители с ребенком обратились за помощью в местную больницу ночью, встретили двух врачей в состоянии алкогольного опьянения. Отец мальчика снял медиков на видео. Оно начинается с того, что медработник, сидя на полу, пытается связать несколько слов.

В больнице Каменска-Уральского подтвердили факт случившегося, добавив, что по факту произошедшего начато служебное расследование.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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