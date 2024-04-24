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11:39, 24 апреля 2024Россия

В России родители с ребенком попали на прием к пьяным врачам и сняли их на видео

На Урале родители с ребенком попали на прием к пьяным врачам и сняли их на видео

В Каменск-Уральском Свердловской области родители с ребенком, которые обратились за помощью в местную больницу ночью, встретили двух врачей в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Е1.ru.

Отец мальчика снял медиков на видео. Оно начинается с того, что медработник, сидя на полу, пытается связать несколько слов. У него заторможена речь, но несмотря на это мужчина намеревается сделать ребенку МРТ. Затем в кадре появляется еще один работник больницы, который, как оказалась, тоже нетрезв. «Так вы в таком же что ли состоянии?» — слышен голос женщины за кадром. «У нас тут все, по-моему, в таком», — отвечает врач.

В больнице российского города подтвердили факт случившегося, добавив, что после произошедшего начато служебное расследование. Ребенку в день обращения, как заверили в медучреждении, помощь оказали в полном объеме.

«Рентгенлаборанту и его непосредственному руководителю вынесено строгое дисциплинарное взыскание. Медицинская помощь пациенту была оказана в полном объеме», — сообщили в медицинском учреждении.

Похожий случай произошел в феврале 2022 года в Челябинске. Там женщина попала на прием к пьяному неврологу и сняла его на видео. По словам россиянки, она попала на прием спустя два часа после назначенного времени, так как невролог постоянно закрывалась у себя в кабинете.

До этого в сети появилась видеозапись с «корпоративом» пьяных врачей в Красноярском крае. На кадрах видно, что находящийся в тяжелом состоянии россиянин решил выяснить, где находится медицинский персонал, и нашел «гулявших на корпоративе» врачей в одном из кабинетов.

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      Анастасия Шейкина
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