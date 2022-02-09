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Россиянка попала на прием к пьяному врачу и сняла его на видео

В Челябинске женщина попала на прием к пьяному неврологу

В Челябинске жительница попала на прием в поликлинику к пьяному врачу и сняла его на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Челябинск №1».

На видеозаписи показано, как невролог медленно пишет что-то на бумаге. Затем она выдает пациентке рецепт и выглядит растерянно.

По словам россиянки, она попала на прием спустя два часа после назначенного времени, так как невролог постоянно закрывалась у себя в кабинете. «В итоге, не осмотрев меня, назначила, как она сказала, хондропротектор. Разумеется, я пошла к заведующей и сказала, что врач была не в трезвом состоянии. Меня отправили к другому врачу и пообещали разобраться со всем», — заявила пациентка.

Ранее в сети появилась видеозапись с «корпоративом» пьяных врачей в Красноярском крае. На кадрах видно, что находящийся в тяжелом состоянии россиянин решил выяснить, где находится медицинский персонал, и нашел «гулявших на корпоративе» врачей в одном из кабинетов.

Анастасия Шейкина
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