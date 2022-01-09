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Умирающий россиянин снял «корпоратив» пьяных врачей в больнице

Пациент в Лесосибирске не дождался помощи врачей, гулявших на новогоднем «корпоративе»

РЕН ТВ

В городе Лесосибирск в Красноярском крае умирающий пациент снял на видео новогодний «корпоратив» врачей, видео появилось в Telegram-чате «ЧП Лесосибирск».

Россиянин, который предположительно находился в тяжелом состоянии, решил выяснить, где находится медицинский персонал. Он нашел «гулявших на корпоративе» врачей в одном из кабинетов. Через стекло двери видно, как медики употребляют спиртные напитки. Пациенты уточнили, что в «корпоративе» участвовали и реаниматологи, врачи были пьяными.

По данным РЕН ТВ, мужчина находился в тяжелом состоянии и ждал экстренной операции. Издание пишет, что человек не дождался помощи и, по некоторым данным, скончался в больнице. Официальных комментариев от медицинского учреждения не поступало.

В ноябре 2021 года восьмилетний мальчик во Владивостоке умер в больнице после жалоб на боль в животе. Родственники мальчика уверены, что ему поставили неточный диагноз.

Алия Шарафутдинова
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