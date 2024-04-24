В России высказались об условиях расширения БРИКС

Депутат Новиков: расширение БРИКС возможно после саммита в России

Расширение БРИКС возможно после проведения саммита в России, но котором могут быть достигнуты договоренности о критериях вступления новых стран, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Он также отметил, что существуют разные взгляды на перспективы расширения союза.

«Возникает внутренняя дискуссия относительно дальнейших перспектив вступления в БРИКС новых стран. Есть, к примеру, разница в позициях Индии и Китая. Существует точка зрения, что расширение союза до бесконечности несколько размоет его цели. Существует и другое мнение. Что только мощная организация, солидаризирующаяся по крупным международным экономическим вопросам сможет сыграть роль в формировании многополярного мира», — сказал политик.

Он отметил, что эта дискуссия идет параллельно с начавшимся в последние годы процессом, в рамках которого все больше стран выражают желание вступить в БРИКС. В итоге многое, как считает Новиков, будет зависеть от итогов саммита организации в России.

«Возможно, будут достигнуты договоренности относительно критериев вступления. Тогда наступит период рассмотрения заявок других стран с точки зрения соответствия этим критериям», — заключил депутат.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна в скором времени вступит в состав БРИКС. Посол Шри-Ланки также сообщил, что страна желает в ближайшее время вступить в организацию.