Шри-Ланка захотела вступить в БРИКС

Посол Шри-Ланки в РФ Лиянаге заявил о желании страны вступить в БРИКС

Шри-Ланка желает в ближайшее время вступить в БРИКС, заявила посол страны Джанита Лиянаге. Ее цитирует РИА Новости.

«Обсуждения вчера велись и действительно есть желание в ближайшем будущем вступить в БРИКС+. Это даст возможность обеспечить безопасность как транспортную, так и продовольственную и многую другую», — сообщила дипломат.

Ранее заинтересованность во вступлении в БРИКС выразила Колумбия.

До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна в скором времени вступит в состав БРИКС.