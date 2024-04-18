Колумбия выразила заинтересованность во вступлении страны в БРИКС

МИД Бразилии заявил о поддержке Колумбии в деле вступления в БРИКС

Колумбия заинтересована в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного участника международной организации. Об этом сообщил МИД Бразилии по итогам переговоров президентов двух стран.

Отмечается, что бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва намерен оказывать поддержку и способствовать продвижению кандидатуры соседней страны.

Ранее посол ЮАР в России Мзувукиле Джефф Макетука сообщил, что 25 стран ожидают присоединения к БРИКС. По его словам, на саммите в Казани к объединению присоединятся новые члены.

В феврале президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна в скором времени вступит в состав БРИКС.

На данный момент членами объединения являются девять государств, а именно Бразилия, Россия, Индия, КНР, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египт и Эфиопия.