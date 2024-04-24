Россиянам назвали самую высокооплачиваемую работу на майские праздники

«Работа.ру»: водителю туравтобуса в Москве предлагают до 190 тысяч рублей

На майские праздники самой высокооплачиваемой работой в России назвали позицию водителя туристического автобуса в Москве. Об этом со ссылкой на исследование базы вакансий сервисами «Работа.ру» и «Подработка» пишут «Известия».

Сотруднику готовы предложить зарплату до 190 тысяч рублей, работать необходимо на туристическом маршруте по Золотому кольцу. Кандидат должен иметь права категории D и стаж вождения от пяти лет, а также медицинскую справку и карту СКЗИ. Кроме того, требуется знание технической части автобуса. Тренеру по бадминтону в Санкт-Петербурге работодатель заплатит от 120 тысяч рублей. Работник должен проводить индивидуальные и групповые тренировки и иметь профильное образование, приветствуется наличие спортивных званий — КМС, мастер спорта.

Аналогичная зарплата предлагается водителю на личном автомобиле в Сочи. Ему предстоит заниматься доставкой продуктов, при этом график работы соискатель сможет выбрать самостоятельно — 2/2, 3/3, 4/2, 5/2 или 5/1. От сотрудника ждут пунктуальности, ответственности и умения пользоваться навигатором, взамен компания готова предоставить обучение и компенсацию затрат на обеды.

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В марте 2024 года зарплатные предложения в России резко увеличились. В отчете Центробанка о региональной экономике отмечается, что в размещенных в прошлом месяце вакансиях компании стали предлагать денежное вознаграждение в среднем на 12,7 процента больше по сравнению с январем. Медиана предлагаемой зарплаты (в половине вакансий доход превышает этот показатель, в другой — меньше него) в итоге достигла примерно 64 тысяч рублей.