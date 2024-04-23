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15:06, 23 апреля 2024Экономика

В России резко увеличились зарплатные предложения

Предлагаемые зарплаты в России в марте выросли на 12,7 процента
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В марте 2024 года зарплатные предложения в России резко увеличились. Об этом со ссылкой на отчет Центробанка о региональной экономике пишут «Известия».

В размещенных в прошлом месяце вакансиях компании стали предлагать денежное вознаграждение в среднем на 12,7 процента больше по сравнению с январем. Медиана предлагаемой зарплаты (в половине вакансий доход превышает этот показатель, в другой — меньше него) в итоге достигла примерно 64 тысяч рублей, следует из материалов Банка России.

В ЦБ объяснили, что основная причина роста зарплат — дефицит кадров, который усилился в этом году. Если в июле 2023 года 56 процентов российских предприятий испытывали нехватку сотрудников, то к апрелю 2024 года доля таких компаний выросла до 70 процентов.

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По словам главного экономиста рейтингового агентства «Эксперт РА» Антона Табаха, конкуренция бизнеса за работников вызвана сокращением числа мигрантов и демографической ситуацией в стране. Сейчас на пенсию ежегодно отправляется больше россиян, чем выходят на рынок труда, добавил он.

Подтвердила рост зарплат и главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина. По ее словам, в первом квартале текущего года они увеличились почти на треть в годовом выражении. Заметнее всего увеличились предлагаемые компенсации в сфере транспорта (в 2 раза, до 94 тысяч рублей), строительстве (в 1,5 раза, до 69 тысяч рублей) и на производстве (на 24 процента, до 80 тысяч).

Ранее руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов заявил, что в России на фоне проведения специальной военной операции начинается «революция зарплат». Он объяснил, что военнослужащие, получавшие высокие доходы в ходе СВО, не согласятся вернуться на прежние рабочие места с гораздо меньшей оплатой труда.

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