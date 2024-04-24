Россиянин хотел испугать соседа гранатой и подорвался

В Минеральных Водах мужчина хотел испугать соседа гранатой и подорвался

В Минеральных Водах мужчина решил испугать соседа гранатой и сам подорвался. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Ставропольскому краю.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 («Покушение на убийство общеопасным способом») и по части 1 статьи 222.1 («Незаконное хранение и приобретение взрывных устройств») УК РФ. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данным следствия, инцидент произошел в поселке Загорский днем 24 апреля. Мужчина с взрывным устройством пришел в гараж соседа, с которым на протяжении длительного времени конфликтовал. Следствие предполагает, что это была граната. Злоумышленник решил испугать мужчину и активировал гранату. В результате сосед получил множественные телесные повреждения. Он был доставлен в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Сам фигурант не выжил.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который угрожал гранатой соседу в лифте многоэтажки.