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20:04, 24 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин хотел испугать соседа гранатой и подорвался

В Минеральных Водах мужчина хотел испугать соседа гранатой и подорвался

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Минеральных Водах мужчина решил испугать соседа гранатой и сам подорвался. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Ставропольскому краю.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 («Покушение на убийство общеопасным способом») и по части 1 статьи 222.1 («Незаконное хранение и приобретение взрывных устройств») УК РФ. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данным следствия, инцидент произошел в поселке Загорский днем 24 апреля. Мужчина с взрывным устройством пришел в гараж соседа, с которым на протяжении длительного времени конфликтовал. Следствие предполагает, что это была граната. Злоумышленник решил испугать мужчину и активировал гранату. В результате сосед получил множественные телесные повреждения. Он был доставлен в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Сам фигурант не выжил.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который угрожал гранатой соседу в лифте многоэтажки.

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      Анна Габай
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