Россиянин «получил дуло калаша в живот» при попытке поднять флаг на горе в Азии

Путешественник Юрий Малых попытался подняться на самую высокую точку Лаоса и рассказал, что по пути «получил дуло калаша в живот». Историей о приключении в Азии он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Россиянин хотел забраться на Гору Биа (высота 2830 метров) и поднять там российский флаг. Он отметил, что информации об этом месте практически нет, поэтому он решил исследовать его самостоятельно. Блогер добрался до подножья пика на мотоцикле, дорога вверх была сначала бетонной, затем сменилась щебнем и глиной.

«С каждой минутой подъема вид становился все более захватывающим, открывались пики все выше и выше!» — вспомнил он. Внезапно турист выехал на плато со стройплощадкой. Навстречу россиянину вышел мужчина с автоматом Калашникова в руках, начал со злостью кричать и махать руками. Путешественник попытался объяснить ему свои цели, но тот отказался слушать.

«Он просто поднял автомат, ткнул мне в живот и снова махнул рукой в сторону спуска, — рассказал Малых. — Надевать шлем я не стал. Развернул транспорт и покатил в обратном направлении». Добраться до вершины горы россиянин так и не смог.

Этот же тревел-блогер рассказал, что триколор спас его от неприятностей при встрече с полицией во Вьетнаме. Правоохранители остановили его за превышение скорости, но отпустили, увидев, что он из России.