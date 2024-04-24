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00:26, 24 апреля 2024Путешествия

Россиянин проник в пустой самолет и пригрозил его взорвать

31-летний москвич проник в пустой самолет в аэропорту Сочи и грозил его взорвать

Фото: UAC / Globallookpress.com

Мужчина проник в пустой самолет в аэропорту Сочи и грозился его сжечь. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

После прохождения досмотра 31-летний москвич выбежал на взлетно-посадочную полосу и забрался в самолет, готовившийся к вылету в Санкт-Петербург. Пробравшись в салон, мужчина начал угрожать взорвать лайнер, после чего попытался поджечь кресла. Охрана задержала возмутителя спокойствия и передала его полицейским. В этот момент пассажиров на борту не было.

Из-за инцидента вылет самолета задержали на три часа.

Ранее россиянина оштрафовали в Чувашии на полмиллиона за дебош на борту самолета. Отмечается, что во время полета пассажир нарушал общественный порядок, на требования членов экипажа и других пассажиров воздушного судна прекратить хулиганские действия он не реагировал.

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      Евгений Силаев
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