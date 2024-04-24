Российские супруги подрались из-за ребенка и уронили его

В Новоаннинском районе супруги подрались из-за ребенка и уронили его

Российская супружеская пара подралась из-за ребенка и уронила его в Новоаннинском районе Волгоградской области. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Новоаннинский сегодня NOVO_TODAY».

На кадрах видно, как мужчина с ребенком на руках пытается отбиться от супруги и еще одной женщины. В какой-то момент он потерял равновесие и упал на лестницу дома, возле которого произошел конфликт.

Отмечается, что в отношении матери ребенка составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Кроме того, ранее она была лишена родительских прав в отношении троих детей.

Ранее россиянин попытался вывезти свою дочь в Египет по поддельному документу. Бдительные сотрудники минского аэропорта заподозрили обман и не дали мужчине исполнить задуманное. Нарушителя передали сотрудникам МВД.

