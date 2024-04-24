Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:09, 24 апреля 2024Интернет и СМИ

Российский журналист-иноагент усомнился в победе Украины

Журналист Козырев заявил, что у его нет надежды на победу Украины над Россией

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный российский журналист, сооснователь «Нашего радио» Михаил Козырев (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) заявил, что сомневается в победе Украины над Россией. Об этом он высказался в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Запись их беседы доступна в Telegram-канале пранкеров.

«У меня были большие надежды, связанные с контрнаступлением. Просто я пытаюсь уловить какой-то проблеск надежды, что может Украина победить на поле боя с помощью всей этой техники, которую еще и нормально предоставить не могут (...) И я не вижу ничего, к сожалению», — отметил журналист.

Козырев также подчеркнул, что ему бы не хотелось возрождать «Нашествие». Он объяснил это тем, что в последние годы мероприятие посещали артисты с пророссийской позицией.

Минюст внес Козырева в реестр иноагентов в июле 2023 года. Журналист выступал против проведения спецоперации на Украине.

Фестиваль «Нашествие», организатором которого выступало «Наше радио», проходил в России с 1999 года. Последний раз мероприятие провели в июле 2019 года. В 2020 и 2021 годах его переносили из-за пандемии коронавируса. В 2022 году фестиваль отметили без объяснения причины. В 2023 году мероприятие перенесли на 2024 год. Однако в феврале 2024 года организаторы сообщили, что фестиваль «Нашествие» отложен на 2025 год.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Священник РПЦ провел панихиду по Навальному. Его запретили в служении и разжаловали

      После ареста замминистра обороны Иванова начали проверку родственников и семьи

      Пашинян призвал армян преодолеть потрясение от геноцида

      Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

      Буланова ответила на вопрос о многомиллионных долгах молодого супруга

      Российский журналист-иноагент усомнился в победе Украины

      Российский вратарь Федотов объяснил переход из ЦСКА в клуб НХЛ

      Прокуратура проконтролирует использование регионами списываемых кредитов

      США впервые развернули на Филиппинах ракеты средней дальности из-за Китая

      Россиянин поругался с девушкой и пригрозил взорвать летевший из Сочи самолет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше