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07:17, 22 июля 2023Россия

Михаила Козырева и Константина Борового признали иноагентами

Минюст признал иноагентами политика Константина Борового и журналиста Михаила Козырева

Фото: Globallookpress

Минюст России расширил реестр иноагентов. Новые записи появились в соответствующем разделе на сайте ведомства.

В перечень внесены четыре организации и четыре физических лица. Среди последних — бывший депутат Госдумы Константин Боровой и музыкальный журналист, сооснователь «Нашего радио» Михаил Козырев. Им вменяют выступление против специальной военной операции на Украине. Кроме того, Боровой «отождествлял Российскую Федерацию с террористической организацией», а Козырев — «выступал против закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних и осуществлял деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений». Оба проживают за границей.

Также иноагентами были признаны интернет-журнал и медиаплатформа «7х7 — Горизонтальная Россия» — за «распространение материалов иноагентов, недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также о действиях Вооруженных Сил РФ»; и инициативная группа помощи трансгендерным и небинарным людям «Центр Т», — «за распространение материалов иноагентов и пропаганду ЛГБТ».

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    Марина Совина
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