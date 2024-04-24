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09:33, 24 апреля 2024Мир

Сенатор США назвал одобрение пакета помощи Украине своим главным достижением

Сенатор США Макконнелл назвал одобрение помощи Украине своим главным достижением

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл назвал одобрение законопроекта о новом пакете помощи Украине главным достижением в своей карьере. Об этом сенатор заявил в интервью Politico.

«Если бы вы находились здесь так же долго, как и я, у вас было бы несколько важных моментов. Я не думаю, что у меня когда-либо был более важный момент, чем этот, с точки зрения уровня важности для нашей страны и нашего места в мире», — заявил Макконнел.

Сенатор также отметил, что день одобрения законопроекта — «очень, очень большой день для Америки и для всего остального мира, который действительно выбирает своих лидеров».

Он рассказал о сопротивлении выделению помощи Украине среди республиканцев и добавил, что заручиться поддержкой однопартийцев было непросто.

Ранее Сенат по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам США, включая Украину, Израиль и Тайвань.

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      Елизавета Мытарева
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