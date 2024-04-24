Швейцария высказалась об участии России в урегулировании конфликта с Украиной

Глава МИД Швейцарии Кассис: мирный процесс на Украине невозможен без участия РФ

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис высказался об участии России в урегулировании конфликта с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на RTS.

По его словам, мирный процесс на Украине невозможен без участия Москвы. Он также подтвердил приверженность Швейцарии к нейтралитету.

Глава ведомства отказался комментировать последние заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Швейцария заняла «откровенно антироссийскую позицию», отступив от основополагающих принципов нейтральности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия увидит «мирный план», обсуждение которого пройдет в Швейцарии только после конференции. По его словам, после составления общего мнения, некоторые дипломаты представят план российским представителям.