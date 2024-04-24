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00:09, 24 апреля 2024Мир

Швейцария высказалась об участии России в урегулировании конфликта с Украиной

Глава МИД Швейцарии Кассис: мирный процесс на Украине невозможен без участия РФ
Иньяцио Кассис

Иньяцио Кассис. Фото: Mike Segar / Reuters

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис высказался об участии России в урегулировании конфликта с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на RTS.

По его словам, мирный процесс на Украине невозможен без участия Москвы. Он также подтвердил приверженность Швейцарии к нейтралитету.

Глава ведомства отказался комментировать последние заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Швейцария заняла «откровенно антироссийскую позицию», отступив от основополагающих принципов нейтральности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия увидит «мирный план», обсуждение которого пройдет в Швейцарии только после конференции. По его словам, после составления общего мнения, некоторые дипломаты представят план российским представителям.

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      Марина Совина
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