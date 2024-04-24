Синоптик объяснил ранний сезон ураганов в Москве

Климатолог Семенов: ураганы начались в столице рано из-за глобального потепления

В 2024 году сезон ураганов в столице начался раньше из-за аномально высоких температур в апреле. Об этом агентству «Москва» рассказал исполняющий обязанности директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

По его словам, чаще всего шквалы, ливни и ураганы приходят в столицу в мае из-за контраста температур между российскими широтами и Арктикой. В этом году этот сезон начался пораньше, потому что апрель показывал аномально теплые температуры — до плюс 20 градусов, что как минимум на восемь градусов выше климатической нормы.

Семенов добавил, что из-за изменений климата через 20-30 лет теплый апрель может стать для Москвы нормой.

В Москве 19 апреля наблюдался ветер порывами до 19 метров в секунду. Из-за непогоды в городе закрыли все парки и зоопарк, а также приостановили работу веранд кафе. Шторм валил деревья и часть крыши пятиэтажного дома у метро «Дубровка».