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16:31, 24 апреля 2024Бывший СССР

Спецслужбы Латвии увидели угрозу в конкурсе детских рисунков ко Дню Победы

В Латвии увидели в конкурсе рисунков ко Дню Победы угрозу со стороны России

Фото: Pressmaster / Shutterstock / Fotodom

Служба государственной безопасности Латвии увидела угрозу в призыве посольства России присылать ко Дню Победы на конкурс детские рисунки в честь героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщает издание Baltnews.

«Российское посольство таким образом пытается закрепить интерпретацию событий Второй мировой войны, долгое время служивших интересам внешней политики России», — заявили в ведомстве.

В преддверии 79-й годовщины Победы посольство России в Латвии объявило традиционный конкурс детского рисунка «Этот День Победы!». Участвовать в нем могут дети до 17 лет, проживающие в Латвии. Авторы трех лучших работ получат подарки от дипломатического ведомства.

Ранее стало известно, что Латвия откажется от изучения русского языка в школах.

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      Илья Таксюр
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