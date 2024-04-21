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16:23, 21 апреля 2024Бывший СССР

Латвия откажется от изучения русского языка в школах

Латвия откажется от изучения русского языка как второго иностранного в школах

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Правительство Латвии примет решение о постепенном отказе от изучения русского языка как второго иностранного в школах. Об этом сообщает Delfi.

По данным источника, в настоящее время учащиеся латвийских школ изучают английский язык в качестве первого иностранного с самого начала обучения. Изучение второго иностранного языка начинается с конца начальной школы. Чаще всего детям преподают русский язык, поскольку в школах не хватает учителей других языков.

Согласно данным Министерства образования и науки Латвии, русский язык преподается в качестве второго иностранного почти в половине латвийских школ. Некоторые учебные заведения не предлагают альтернативы русскому языку. Предложенные министерством изменения предполагают постепенный отказ от русского языка в 2026/2027 учебном году. Вместо него ученикам в качестве второго иностранного языка на уровне основного образования будут предлагать один из официальных языков Европейского союза или стран-членов Европейской экономической зоны. Школьники также смогут выбрать иностранный язык, регулируемый межправительственными соглашениями об образовании.

Отмечается, что в течение двух недель публичного обсуждения от частных лиц и представителей различных ассоциаций поступило более 300 обращений, направленных против постепенного отказа от русского языка как второго иностранного в основной школе. Главной причиной несогласия является заявление, что дети не должны быть ограничены в изучении родного языка и обязаны принимать самостоятельное решение о его выборе.

Ранее сообщалось, что в Латвии рассказали о незнании переехавшими с Украины детьми украинского языка. Для них был организован проект, в рамках которого с учениками на украинском языке работали три педагога.

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      Алиса Удовик
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