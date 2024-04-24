США допустили возможность скорых тактических успехов России на Украине

Белый дом: Россия вскоре может добиться новых тактических успехов на Украине

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что США допускают возможность того, что в ближайшие недели Россия добьется новых тактических успехов на Украине, сообщает ТАСС.

Представитель Белого дома назвал новые поставки Киеву вооружений хорошей новостью для Украины, подчеркнув, что страна до сих пор находится в тяжелой ситуации на поле боя.

«Разумеется, возможно, что Россия добьется в ближайшие недели дополнительных тактических успехов», — добавил Салливан.

Ранее член Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич спрогнозировал будущее новых поставок американского оружия, которое в скором времени будет передано Киеву. Он выразил уверенность в том, что российские военные не позволят Вооруженным силам Украины (ВСУ) развернуть вооружения.