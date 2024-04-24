США выразили уверенность в неприменении Киевом ракет ATACMS по объектам в России

Белый дом: США уверены, что Киев не будет атаковать объекты в РФ ракетами ATACMS

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что Белый дом уверен в исполнении Киевом обещания не применять переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) тактические баллистические ракеты ATACMS для атаки по объектам, находящимся на территории России, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что Вашингтон в течение долгого времени проверял, исполняют ли киевские власти обещания не использовать те или иные вооружения для нанесения ударов за пределами Украины.

«Они из раза в раз выполняют это обещание применительно к системам, которые мы им уже передали. Поэтому мы уверены, что они будут придерживаться и этих обещаний», — заявил представитель американской администрации.

Ранее член Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич спрогнозировал будущее новых поставок американского оружия, которое в скором времени будет передано Киеву. Он выразил уверенность в том, что российские военные не позволят Вооруженным силам Украины (ВСУ) развернуть вооружения.