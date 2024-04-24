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10:02, 24 апреля 2024Россия

Участника СВО впервые в России назначили мэром

В ХМАО впервые в России мэром назначили участника СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югре) впервые в России мэром назначили участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил Telegram-канал «Neft — Политика».

По сведениям издания, депутаты думы Березовского района единогласно избрали новым главой военнослужащего Руслана Александрова.

Как выяснил «Neft — Политика», Александров участвовал в спецоперации в качестве добровольца. После ранения он перешел на работу в Центр патриотов России, где помогал будущим бойцам подготовиться к отправке на передовую.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае суд рассмотрит дело четырех подростков, избивших и ограбивших участника боевых действий на Украине. Несовершеннолетние обвиняются по пунктам «а, в, г» части 2 статьи 161 («Грабеж») УК России.

Как утверждают следователи, школьники в возрасте 15-16 лет пришли в квартиру 32-летнего мужчины, между ними возник конфликт из-за денежного долга.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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