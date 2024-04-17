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12:13, 17 апреля 2024Силовые структуры

Российский суд рассмотрит дело напавших на участника СВО подростков

В Приморье будут судить четырех подростков, избивших и ограбивших участника СВО

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Приморском крае суд рассмотрит дело четырех подростков, избивших и ограбивших участника специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Несовершеннолетние обвиняются по пунктам «а, в, г» части 2 статьи 161 («Грабеж») УК РФ. 23 марта им продлили срок содержания под стражей, а один из фигурантов дела остался под домашним арестом.

О задержании подростков из Уссурийска, которые вымогали деньги у участника СВО, сообщалось 11 февраля. По данных правоохранительных органов, школьники в возрасте 15-16 лет пришли в квартиру 32-летнего мужчины, между ними возник конфликт на фоне невозврата долга. Инцидент произошел в конце января. Подростки под предлогом мнимого долга проникли в квартиру к потерпевшему, избили его и похитили имущество на общую сумму семь тысяч рублей. Свои действия они записывали на видео, которое позже попало в интернет.

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      Екатерина Кашурникова
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