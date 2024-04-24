Белый дом: выделенных на помощь Украине денег США хватит до конца 2024 года

Выделенных на помощь Украине денег администрации американского президента Джо Байдена хватит до конца 2024 года. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет РИА Новости.

В США оценили размер помощи Украине. «Белый дом рассчитывает, что ассигнованных Конгрессом США средств для Украины в объеме 61 миллиарда долларов хватит на весь 2024 год», — подчеркнул Салливан.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение США об оказании помощи Киеву еще больше обогатит Соединенные Штаты и еще больше разорит Украину. Он также заявил, что Белому дому придется ответить за конфискацию замороженных активов России. По мнению представителя Кремля, решение Вашингтона было прогнозируемым.