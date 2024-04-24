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22:41, 24 апреля 2024Мир

В США оценили размер помощи Украине

Белый дом: выделенных на помощь Украине денег США хватит до конца 2024 года

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Выделенных на помощь Украине денег администрации американского президента Джо Байдена хватит до конца 2024 года. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет РИА Новости.

В США оценили размер помощи Украине. «Белый дом рассчитывает, что ассигнованных Конгрессом США средств для Украины в объеме 61 миллиарда долларов хватит на весь 2024 год», — подчеркнул Салливан.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение США об оказании помощи Киеву еще больше обогатит Соединенные Штаты и еще больше разорит Украину. Он также заявил, что Белому дому придется ответить за конфискацию замороженных активов России. По мнению представителя Кремля, решение Вашингтона было прогнозируемым.

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      Марина Совина
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