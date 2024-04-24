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03:18, 24 апреля 2024Экономика

Уровень воды в Тоболе у Кургана снизился

Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился до 948 сантиметров

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Уровень воды в реке Тобол у Кургана по данным на 04:00 по местному времени (02:00 по московскому) снизился на пять сантиметров за день. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора и правительства области.

В настоящее время вода находится на отметке 948 сантиметров. Уточняется, что вода из Кургана идет в Белозерский округ.

20 апреля власти Кургана призвали эвакуироваться живущих вблизи дамбы людей из-за роста уровня воды. В реке Тобол он составил 1015 сантиметров. В правительстве российского региона также напомнили, что на некоторых участках в Кургане уровень воды в Тоболе еще 18 апреля превысил максимум 1994 года и отметку в десять метров.

Весеннее половодье пришло в 39 регионов России. Уровень воды в малых и средних реках в центре европейской части страны достиг опасных отметок, во многих регионах эти показатели превышены.

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      Марина Совина
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