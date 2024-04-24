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17:27, 24 апреля 2024Бывший СССР

В Белоруссии заявили об активизации киберинфраструктуры НАТО

Совбез Белоруссии: страны НАТО активизировали киберинфраструктуру вокруг страны
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Reuters

Государства — члены НАТО активизировали киберинфраструктуру вокруг Белоруссии. Об этом заявил первый заместитель государственного секретаря Совбеза республики Павел Муравейко, передает РИА Новости.

«Беларусь серьезно обеспокоена активизацией созданных вокруг нашей страны специализированных центров киберинфраструктуры НАТО и стран — членов альянса», — сказал он.

Муравейко уточнил, что активно апробируется применение информационно-психологических операций и искусственного интеллекта. По его словам, такая активность не подпадает под запрещенные действия в системе международного права.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что НАТО хочет втянуть страну в конфликт на Украине. «Это [вступление Белоруссии в конфликт] они хотят и делают все, чтобы нас втянуть в войну с Украиной», — сказал глава государства.

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      Кристина Есикова
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