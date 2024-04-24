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11:12, 24 апреля 2024Силовые структуры

В Генпрокуратуре высказались о дисбалансе в зарплате охраняющих границу военных

Краснов призвал устранить дисбаланс в зарплате охраняющих границу военных
Игорь Краснов

Игорь Краснов. Фото: Сергей Гунеев / POOL / ТАСС

Важно устранить дисбаланс в зарплате охраняющих границу с Украиной военных. Об этом во время отчета в Совете Федерации заявил генпрокурор Игорь Краснов, сообщает РИА Новости.

Краснов отметил, что уже направил соответствующие предложения председателю правительства и в Совет Безопасности. Он подчеркнул, что был бы благодарен за поддержку такой инициативы.

Ранее руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов заявил, что воюющие на территории Украины мужчины, которые начали получать высокие доходы, не согласятся вернуться на прежние рабочие места с гораздо меньшей оплатой труда.

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