В Госдуму внесли проект о досрочном увольнении многодетных мобилизованных

В Думу внесли проект о праве досрочного увольнения многодетных мобилизованных

В Госдуму внесли законопроект, дающий право досрочного увольнения с военной службы мобилизованным, семьям которых был присвоен статус многодетных. Соответствующий документ опубликован в думской базе данных.

Изменения предлагается внести в закон «О воинской обязанности и военной службе». Планируется дополнить пунктом «п» часть первую статьи 51, в которой перечислены основания для увольнения со службы.

Предполагается, что призванные по мобилизации граждане могут получить право на досрочное увольнение с военной службы в связи с присвоением семье военнослужащего статуса многодетной в течение одного года с момента призыва.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что второй волны мобилизации не будет, так как в ней нет необходимости.

Говоря об этом, глава государства также отметил, что поначалу в адрес мобилизованных звучало много иронии и смешков и их называли мобиками, однако резервисты хорошо показали себя в боевых условиях. Помимо того, Путин сообщил, что в России растет число контрактников — около полторы тысячи добровольцев каждый день подписывают контракт.