В Хорватии призвали Украину готовиться к худшему

Advance: бои на востоке Украины ожесточаются, пока ВСУ ждут новое оружие

Обстановка в зоне боевых действий на Украине усугубляется. При этом киевские власти продолжают ожидать новые поставки военной техники, написало издание из Хорватии Advance.

По мнению авторов публикации, бои на востоке Украины ожесточаются, пока Вооруженные силы страны (ВСУ) ждут новую технику. Журналисты напомнили, что за последние дни российские военные заняли несколько населенных пунктов в Донецкой области и усиливают наступление на Часов Яр.

«Когда начнется российское наступление, Украине потребуется вся помощь, какая только возможна, и та помощь, которую она сейчас ожидает, может на самом деле оказаться контрпродуктивной для дальнейшей европейской помощи», — отмечается в статье.

Ранее Минобороны России доложило, что штурмовые подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава «Южной» группировки войск овладели опорным пунктом Вооруженных сил Украины на окраинах Часова Яра при поддержке авиации и огня артиллерии.