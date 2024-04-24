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14:14, 24 апреля 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали о возможном направлении действий ВСУ в конце мая

Марочко: ВСУ могут активизироваться в конце мая на купянском направлении

Фото: Стрингер / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут активизироваться на купянском направлении в конце мая. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

Он отметил, что активизация ВСУ в конце мая и в начале июня может произойти благодаря хорошей логистике и улучшению погодных условий: «Есть и железнодорожный подвоз, есть и хорошие автодороги, по которым можно быстро перемещать технику. До этого времени также появится так называемая «зеленка» (листва на деревьях — примечание «Ленты.ру»), которая будет вносить дополнительную маскировку».

Помимо этого, подполковник отметил, что в это время Украина может получить очередной пакет помощи от Запада, и ей придется «показать, что эти деньги были выделены не напрасно».

Ранее Андрей Марочко рассказал, что ВСУ стали чаще использовать химические боеприпасы. Увеличение частоты использования таких снарядов было зафиксировано на сватовско-кременском участке. По словам Марочко, ВСУ сбрасывают кустарные боеприпасы с химическими отравляющими веществами с дронов в районе городов Кременная и Лисичанск.

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      Валентин Карант
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