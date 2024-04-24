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09:34, 24 апреля 2024Бывший СССР

В ЛНР сообщили об учащении использования ВСУ химических боеприпасов

Марочко: ВСУ стали чаще сбрасывать с дронов боеприпасы с химическими веществами

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали чаще использовать химические боеприпасы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

Он рассказал, что увеличение частоты использования таких снарядов было зафиксировано на сватовско-кременском участке. По словам Марочко, ВСУ сбрасывают кустарные боеприпасы с химическими отравляющими веществами с дронов в районе городов Кременная и Лисичанск.

«При химических атаках боевиками используются фосфорные, хлористые, азотистые компоненты, а также неустановленные аэрозоли, обладающие нервно-паралитическим и раздражающим действием», — уточнил подполковник НМ ЛНР в отставке.

Ранее Марочко сообщал о применении аэростатов и воздушных змеев украинскими военнослужащими на харьковском направлении. Данные средства, по его информации, используются ВСУ на участках со сложным рельефом.

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      Екатерина Грищенко
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