Марочко: ВСУ используют аэростаты для запуска ретрансляторов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на харьковском направлении используют аэростаты и воздушные змеи для подъема ретрансляторов. Об этом заявил полковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

По его словам, эти средства применяются на местах со сложным рельефом. Ретрансляторы используют не только для связи, но и для работы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Ранее военный эксперт Борис Рожин сообщил, что российские военные в ходе спецоперации впервые в военной истории применили штурмовые наземные дроны. Отмечается, что наземные беспилотники разработали в рамках частного проекта.

По словам капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, они используются для того, чтобы не подвергать риску экипаж. Машина оснащена разнообразным оружием, а управляет ею специальный оператор.

