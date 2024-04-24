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08:23, 24 апреля 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали об использовании ВСУ аэростатов

Марочко: ВСУ используют аэростаты для запуска ретрансляторов

Фото: SHANNON STAPLETON / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на харьковском направлении используют аэростаты и воздушные змеи для подъема ретрансляторов. Об этом заявил полковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

По его словам, эти средства применяются на местах со сложным рельефом. Ретрансляторы используют не только для связи, но и для работы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Ранее военный эксперт Борис Рожин сообщил, что российские военные в ходе спецоперации впервые в военной истории применили штурмовые наземные дроны. Отмечается, что наземные беспилотники разработали в рамках частного проекта.

По словам капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, они используются для того, чтобы не подвергать риску экипаж. Машина оснащена разнообразным оружием, а управляет ею специальный оператор.

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      Евгений Силаев
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