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15:07, 21 апреля 2024Наука и техника

Россия впервые применила в бою штурмовые дроны

РИА Новости: Россия впервые применила в бою штурмовые наземные дроны

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Российские военные в ходе спецоперации впервые в военной истории применили штурмовые наземные дроны. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что наземные беспилотники разработали в рамках частного проекта. Один из спонсоров проекта, военный эксперт Борис Рожин сообщил, что беспилотные машины обеспечили подавление позиций противника модулями с автоматическими гранатометами АГС-17, выпустив несколько сотен гранат.

«В ходе боевого применения показали хорошие результаты. Смогли работать даже в тех условиях, где были бы неизбежны потери личного состава и дорогостоящей техники», — сказал он.

Наземный робототехнический комплекс «Курьер» также может нести различные пулеметы и средства радиоэлектронной борьбы.

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В марте стало известно, что предприятие из Приморского края наладило производство универсальных беспилотных платформ «Кабан» на гусеничном ходу.

В том же месяце в пресс-службе предприятия «Ремдизель» сообщили, что испытания доработанного беспилотного бронеавтомобиля «Зубило» в Российской армии начнутся в апреле.

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      Даниил Иринин
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