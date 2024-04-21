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17:36, 21 апреля 2024Наука и техника

Названы особенности впервые примененных Россией в бою штурмовых дронов

Эксперт Дандыкин: дроны используют для того, чтобы не подвергать риску военных
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России используют дроны в зоне проведения специальной военной операции (СВО) для того, чтобы не подвергать риску экипаж, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал особенности штурмового наземного дрона, который российские военные применили в ходе спецоперации впервые в военной истории.

«Это машина, которой дистанционно управляет оператор. Она оборудована блоком вооружения. Здесь могут быть и противотанковые управляемые ракеты, и автоматический гранатомет, и другое оружие», — рассказал Дандыкин.

По мнению военного эксперта, ВС России будут применять этот дрон в дальнейшем чаще.

«Во-первых, не нужно место для экипажа, за счет этого можно размещать все больше оружия. Во-вторых, самое главное — это безопасность людей», — заключил он.

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Ранее военный эксперт Борис Рожин сообщил, что российские военные в ходе спецоперации впервые в военной истории применили штурмовые наземные дроны. Отмечается, что наземные беспилотники разработали в рамках частного проекта.

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