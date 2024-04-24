В Москве восьмилетний мальчик сбежал из дома на метро от бьющего всю семью отца

Житель Новой Москвы избил восьмилетнего сына ложкой для обуви

Житель Новой Москвы жестоко избил восьмилетнего сына ложкой для обуви из-за просьбы вернуть его к родственникам в гости. Об этом сообщил «МК».

По информации издания, мальчик вместе с младшим братом проводил выходные у родных. 21 апреля их забрали родители, но по дороге домой ребенок попросил отвезти его обратно. Это разозлило отца школьника, и он схватил сына за шею, приказав замолчать, а дома избил его.

Как пишет портал, на следующий день во время похода в поликлинику мальчик сбежал от матери и самостоятельно доехал на метро до места работы своей тети на станции «Тверская». В результате женщина забрала его к себе домой. Сообщила ли она об этом родителя ребенка, не уточняется. Когда родственница мыла племянника, то заметила на его теле синяки и ссадины. Мальчик объяснил, что его отец избивает всех членов семьи, и попросился остаться у нее.

В результате бабушка ребенка и его старшая сестра обратились в полицию с просьбой привлечь избивавшего сыновей москвича к ответственности. После этого мальчика поместили в кризисный центр. Как утверждает «МК», соцработники отказались отдать его родным.

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