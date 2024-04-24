В Москве восьмилетний мальчик сбежал из дома на метро от бьющего всю семью отца
Житель Новой Москвы жестоко избил восьмилетнего сына ложкой для обуви из-за просьбы вернуть его к родственникам в гости. Об этом сообщил «МК».
По информации издания, мальчик вместе с младшим братом проводил выходные у родных. 21 апреля их забрали родители, но по дороге домой ребенок попросил отвезти его обратно. Это разозлило отца школьника, и он схватил сына за шею, приказав замолчать, а дома избил его.
Как пишет портал, на следующий день во время похода в поликлинику мальчик сбежал от матери и самостоятельно доехал на метро до места работы своей тети на станции «Тверская». В результате женщина забрала его к себе домой. Сообщила ли она об этом родителя ребенка, не уточняется. Когда родственница мыла племянника, то заметила на его теле синяки и ссадины. Мальчик объяснил, что его отец избивает всех членов семьи, и попросился остаться у нее.
В результате бабушка ребенка и его старшая сестра обратились в полицию с просьбой привлечь избивавшего сыновей москвича к ответственности. После этого мальчика поместили в кризисный центр. Как утверждает «МК», соцработники отказались отдать его родным.
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