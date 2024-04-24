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12:36, 24 апреля 2024Экономика

В российском городе строители снесли стену дома с ребенком внутри

В Буйнакске строители снесли стену дома, где находилась трехлетняя девочка

В Буйнакске Республики Дагестан строители по ошибке снесли стену дома, внутри которого находился маленький ребенок. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в доме, расположенном на улице Эмирова. В один момент ковш случайно задел стену здания, отчего часть постройки обвалилась. На записи, сделанной после происшествия, видно, что из-за ошибки рабочих в двухэтажном строении пострадала боковая стена и, как следствие, несколько комнат, в том числе полы и потолки в них. Сообщается, что трехлетняя девочка, которая в тот момент была дома, по счастливой случайности не пострадала.

В марте стало известно, что в Уфе водитель бульдозера снес частный дом, в котором находились двое маленьких детей.

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      Полина Кислицына
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